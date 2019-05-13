Что дало "Восточное партнерство" шести постсоветским странам

"Восточное партнерство" отмечает свое 10-летие. Эта инициатива была создана в рамках политики соседства ЕС, она объединила Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдавию и Украину. С самого начала этот проект рассматривали как возможность политического сближения и экономической интеграции с Евросоюзом соседних стран, которым Брюссель не может предоставить перспективу членства в ближайшие годы. Причина в том, что к этому не готов ни ЕС, ни любой из его восточных соседей. Другие цели инициативы — содействовать проведению реформ в регионе и решению там конфликтов.

Россия вне "Восточного партнерства"



Россия не является участником ни "Восточного партнерства", ни политики соседства. Директор секретариата Форума гражданского общества "Восточного партнерства" Наталья Ерашевич говорит, что Москве предлагали присоединиться, но в РФ "посчитали себя партнером ЕС другого порядка". Сотрудничество между ЕС и Россией планировали развивать в рамках другой программы — четырех общих пространств: экономического; безопасности и правосудия; внешней безопасности; науки, образования и культуры. Впоследствии об этой программе перестали говорить.

"До 2013 года Россия была преимущественно равнодушной к "Восточному партнерству", — говорит эксперт брюссельской аналитической организации European Policy Centre Пауль Иван. Но в 2013-м ЕС подготовил несколько соглашений об ассоциации со странами "Восточного партнерства", и Москва начала давление на них с тем, чтобы они присоединились к ее собственному интеграционному процессу, говорит эксперт. Напомним, в 2014 году был подписан договор о Евразийском экономическом союзе. До этого в 2013 году Армения и Украина под давлением России отказались подписывать соглашение с ЕС. В Украине это стало причиной Евромайдана.

Пауль Иван отмечает, что каждая страна "Восточного партнерства" сама выбирает уровень сотрудничества с ЕС, и Брюссель принимает это. Так, в 2014 году три страны ВП — Украина, Грузия и Молдавия — подписали соглашения об ассоциации с ЕС. В ноябре 2017 года было подписано расширенное партнерское соглашение между ЕС и Арменией.

Что удалось достичь за 10 лет



Наибольшими достижениями за 10 лет Пауль Иван называет эти три соглашения об ассоциации, предусматривающие зону свободной торговли (ЗСТ). Торговля этих стран с ЕС существенно выросла за последние годы. Например, ЕС прочно занял место главного экономического партнера Украины, в прошлом году на него приходилось более 41 процента внешней торговли страны. Ранее же пальма первенства принадлежала России. Пауль Иван добавляет, что для экспорта в ЕС компаниям из стран ВП приходится внедрять европейские стандарты, благодаря этому они становятся более конкурентоспособными глобально.

Ерашевич добавляет, что "Восточное партнерство" способствует и процветанию ЕС. Речь не только о торговле, в которой ВП занимает десятое место среди партнеров ЕС, но также и об украинцах и белорусах, приезжающих работать, например, в Польшу.

Не менее важным достижением эксперты называют и возможность граждан Молдавии, Грузии и Украины ездить в ЕС без виз.

20 целей "Восточного партнерства"



На саммите в 2017 году утвердили 20 целей до 2020 года для дальнейшего развития стран "Восточного партнерства". Речь идет о целях в четырех сферах. В экономике, например, гармонизация и снижение тарифов на роуминг, а также кредиты малому и среднему бизнесу в местной валюте. В государственном управлении — антикоррупционные механизмы и судебная реформа. В укреплении общества — открытие в Тбилиси "Европейской школы Восточного партнерства". Во взаимодействии — расширение Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) ЕС на эти страны.

В Брюсселе видят прогресс, например, в реформе госуправления в странах "Восточного партнерства". Худшие результаты — в борьбе с коррупцией. В этой сфере много предстоит сделать всем странам, подчеркивает высокопоставленный чиновник ЕС. Евросоюз взял обязательства и на себя. В экономике основное внимание он уделяет поддержке средних и малых предприятий в странах "Восточного партнерства". Около 10 тысяч таких предприятий в регионе получили финансовую поддержку ЕС, в частности кредиты в местной валюте. По подсчетам Брюсселя, это создало дополнительные 30 тысяч рабочих мест.

Евросоюз сотрудничает со странами "Восточного партнерства" как на двусторонней основе, так и на многосторонней. Но в Брюсселе подчеркивают, что не менее важно сотрудничество между самими странами региона. Продемонстрировать его они могут, например, в сфере сотовой связи. ЕС рассматривает возможность снизить тарифы на роуминг для стран ВП, но вначале им придется гармонизировать роуминг между собой. Соответствующую дорожную карту министры стран "Восточного партнерства" утвердили в феврале.

Пауль Иван напоминает, что таким путем начиналась сама евроинтеграция. "Европейский проект как таковой — это пример регионального сотрудничества", — отмечает эксперт. Ерашевич добавляет, что государства ВП, действуя как блок, имеют больший вес в переговорах с Евросоюзом, нежели каждое из них в одиночку.

Территориальные конфликты у границ ЕС



Одна из целей ЕС — создать зону стабильности возле своих границ. Впрочем, за время существования "Восточного партнерства" ситуация лишь ухудшилась — теперь территориальные конфликты касаются пяти стран ВП. В этом вопросе эксперты видят меньше всего прогресса. Хотя ЕС и помогает в решении конфликтов, Пауль Иван считает, что Брюсселю следовало бы делать больше.

Кроме того, ЕС в последнее время был занят другими проблемами и уделял мало времени этому региону, говорит Пауль Иван. Граждане ЕС до сих пор очень мало знают о странах "Восточного партнерства", мало кто бывал в них. Потому эксперт видит необходимость не только информировать жителей стран "Восточного партнерства" о ЕС, но и повышать знания об этом регионе в самом Евросоюзе.