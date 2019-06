В ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы в Страсбурге приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволяет России вернуться в ассамблею.

Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", за принятие резолюции проголосовали 118 депутатов, 62 были против, 10 воздержались.

Член украинской делегации, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила в Facebook, что против были представители Украины, Великобритании, Грузии, Польши и стран Балтии.

К резолюции, основанной на докладе депутата от Бельгии Петры де Суттер, украинская делегация подала более 200 поправок. Их рассмотрение началось около 21.00 24 июня по киевскому времени и завершилось в 1.48 25 июня.

Депутаты поддержали только одну поправку, №12, отмечается в Twitter ПАСЕ.

The resolution on credentials and voting at PACE is passed by the Assembly, by 118 votes to 62, with 10 abstentions. One amendment only was approved, No. 12. Text coming shortly...