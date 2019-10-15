По словам главы европейской дипломатии, ЕС считает Турцию важным партнером, однако существуют четкие пункты, в которых позиции Брюсселя и Анкары расходятся, как, например, в вопросе военного вторжения на севере Сирии.
При этом главы МИД стран ЕС решили отказаться от идеи ввести оружейное эмбарго против Турции. Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) объяснил это большим объемом технических формальностей, необходимых для такого шага. Вместо этого страны ЕС обязались прекратить давать добро на экспорт оружия в Турцию.
"Ключевую роль играет тот факт, что мы не поддерживаем это военное вторжение посредством новых поставок вооружений. Это то, что действует непосредственно", - заявил Мас. По его словам, отсутствие одобрения поставок оружия в Турцию - это "четкий сигнал" неприятия того, что происходит сейчас на севере Сирии.
В свою очередь, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью DW 12 октября заявил, что запрет на экспорт оружия в Турцию "только укрепит его страну". "Вне зависимости от чьих-либо действий, будь то эмбарго на поставки оружия или что-то другое, мы только станем сильнее. Пятнадцать лет назад мы производили только 20 процентов необходимых нам товаров. Сейчас мы производим более 70 процентов", - заявил Чавушоглу незадолго до того, как Германия и Франция объявили о приостановке экспорта вооружений в Турцию.
Гуманитарная катастрофа в Сирии
В то же время Мас предупредил, что в Сирии приближается "гуманитарная катастрофа". В результате военной операции Турции на севере Сирии более ста тысяч человек были вынуждены бежать из своих домов, регион дестабилизирован, существуют опасения, что террористическая организация "Исламское государство" снова наберет там силу, отметил Мас. При этом глава МИД ФРГ подчеркнул, что контакт с Турцией обрывать нельзя. "Мы по-прежнему хотим вести диалог", - заявил политик.
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