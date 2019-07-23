Члену Русского союза Латвии грозит пять лет лишения свободы за публичное отрицание советского геноцида

Уголовный процесс начат по заявлению представителя "Нового Единства" Дмитрия Голубева, по ст. 74.1 Уголовного закона, то есть о действия, публично прославляющих, отрицающих, оправдывающих военные преступления СССР против Латвии и ее жителей. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.
"Ровно семьдесят девять лет назад в Латвию, погруженную в диктаторский режим, который строился на принципах свирепого национализма, был введен ограниченный контингент Красной армии. Этот акт привел к скорому установлению советской власти, — написал Филей в социальной сети. — И хоть бы кто вздумал сопротивляться? Все будущие нацисты аккуратно и предусмотрительно попрятались по заранее заготовленным углам. Министр обороны Балодис оперативно и как-то слишком поспешно разоружил военизированную организацию айзсаргов. Ульманис робко поднял лапки кверху и запросил аудиенцию в Москве, на которой ходатайствовал о предоставлении себе швейцарского убежища".
"А Латвия была вовсе не против стать советской. Рабочее движение было мощным и развернутым", — отмечает он.
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