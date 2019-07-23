Уголовный процесс начат по заявлению представителя "Нового Единства" Дмитрия Голубева, по ст. 74.1 Уголовного закона, то есть о действия, публично прославляющих, отрицающих, оправдывающих военные преступления СССР против Латвии и ее жителей. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.
"Ровно семьдесят девять лет назад в Латвию, погруженную в диктаторский режим, который строился на принципах свирепого национализма, был введен ограниченный контингент Красной армии. Этот акт привел к скорому установлению советской власти, — написал Филей в социальной сети. — И хоть бы кто вздумал сопротивляться? Все будущие нацисты аккуратно и предусмотрительно попрятались по заранее заготовленным углам. Министр обороны Балодис оперативно и как-то слишком поспешно разоружил военизированную организацию айзсаргов. Ульманис робко поднял лапки кверху и запросил аудиенцию в Москве, на которой ходатайствовал о предоставлении себе швейцарского убежища".
"А Латвия была вовсе не против стать советской. Рабочее движение было мощным и развернутым", — отмечает он.
Авиакомпания назвала самые опасные места в самолете и получила нагоняй
Авиакомпания KLM India на прошлой неделе назвала места в...
Члену Русского союза Латвии грозит пять лет лишения свободы за публичное отрицание советского геноцида
Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии...
В Венесуэле – массовые отключения электричества (1)
По крайней мере, 14 венесуэльских штатов и столица снова...
Южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь по российскому бомбардировщику (17)
Южнокорейские истребители сделали предупредительные...
США вводят процедуру ускоренной депортации мигрантов
Администрация Дональда Трампа объявила о предстоящем...
TOP новостей
В Литве налогами обложат почти все автомобили: минимальный налог 20 евро в год (47)
Власть в Литве решила бороться с дизельными...
Премьер-министр Литвы подтвердил: сменятся три министра
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 23 июля...
На выборах в Верховную Раду Украины лидирует партия Зеленского Подсчитано 92.55% бюллетеней (106)
Центральная избирательная комиссия Украины...
Науседа поздравил Зеленского с победой его партии на парламентских выборах (1)
Президент Литвы Гитанас Науседа в телефонной беседе...
Рядом с Вильнюсским аэропортом планируют открыть площадку для наблюдения за самолетами
Рядом с Вильнюсским аэропортом в этом году появится...