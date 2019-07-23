Члену Русского союза Латвии грозит пять лет лишения свободы за публичное отрицание советского геноцида

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии начала уголовный процесс против члена правления Русского союза Латвии (РСЛ) и организатора "Тотального диктанта" в Латвии Александра Филея в связи с его публикацией в фейсбуке, где он поздравляет читателей с годовщиной 17 июня 1940 года — датой, когда "советская армия освободила Латвию от диктаторского режима".
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Уголовный процесс начат по заявлению представителя "Нового Единства" Дмитрия Голубева, по ст. 74.1 Уголовного закона, то есть о действия, публично прославляющих, отрицающих, оправдывающих военные преступления СССР против Латвии и ее жителей. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.

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"Ровно семьдесят девять лет назад в Латвию, погруженную в диктаторский режим, который строился на принципах свирепого национализма, был введен ограниченный контингент Красной армии. Этот акт привел к скорому установлению советской власти, — написал Филей в социальной сети. — И хоть бы кто вздумал сопротивляться? Все будущие нацисты аккуратно и предусмотрительно попрятались по заранее заготовленным углам. Министр обороны Балодис оперативно и как-то слишком поспешно разоружил военизированную организацию айзсаргов. Ульманис робко поднял лапки кверху и запросил аудиенцию в Москве, на которой ходатайствовал о предоставлении себе швейцарского убежища".

Латвия была вовсе не против стать советской. Рабочее движение было мощным и развернутым", — отмечает он.

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