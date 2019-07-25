Членистоногие атакуют: клещи-монстры в Германии, каракурты в Волгограде, саранча в Астраханской и Ростовской областях (ВИДЕО)

По информации немецких биологов, в Германии обнаружено, в общей сложности, семь клещей из тропических регионов. Нашли их на домашних животных в трех разных местах: под Ганновером, Оснабрюком и Франкфуртом-на-Майне. Ранее таких клещей в Германии находили только два раза - по одному клещу в 2015-м и 2017 годах, сообщает Deutsche Welle.

Судя по всему, изменение климата планеты увеличило их шансы на выживание в этих широтах - по крайней мере, до первой холодной зимы.

Обнаруженные тропические клещи относятся к роду хиаломма, причем двух разных видов. Обычно они встречаются в пустынных и степных регионах Средней и Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Как предполагают эксперты, личинки клещей были занесены в Германию перелетными птицами и смогли выжить и развиться этим жарким летом. Сразу трех клещей нашли на одной лошади, по одному - на трех других лошадях и седьмого - на овце.

Тропические клещи отличаются характерными полосками на конечностях, а размерами в несколько раз превосходят все местные виды, поэтому в немецких СМИ их называют клещами-монстрами. В отличие от местных они более подвижны - способны преодолевать до ста метров к цели, чтобы напиться крови. В свою очередь, клещи, обитающие в Германии, обычно ждут на траве или кустарниках, когда животное или человек пройдет рядом.

В одном из клещей ученые нашли бактерии риккетсии - возбудителя клещевого сыпного тифа. Ученые опасаются, что из-за потепления климата они могут прижиться и распространиться в Германии. Помимо тифа эти клещи также способны переносить, в частности, геморрагическую лихорадку Крым-Конго.

Еще в прошлом году немецкие эксперты предупреждали жителей Германии о предстоящем значительном увеличении популяции клещей - из-за мягкой зимы и других благоприятных условий для их размножения, что и произошло. По количеству клещей 2018 год оказался самым опасным за последние десять лет. Этим дело не закончилось: возможно, 2019-й будет опаснее.

А в Волгоградской области несколько лет назад столкнулись с ядовитыми пауками-каракуртами. С тех пор встречи с ними в населенных пунктах региона стали регулярными. Черные вдовы представляют опасность для людей и скота, их укус может оказаться смертельным. 19 июля жительница частного дома в Советском районе Екатерина обнаружила каракурта на венике, сообщает "Блокнот Волгоград".

"Я решила прибраться. В углу у нас стоит уборочный инвентарь. Я взяла в руки веник, а на нем паук сидит. Я испугалась, бросила веник и взяла банку, которой успела накрыть паука. Затем взяла коробку из-под наушников и кое-как переместила его туда, замотала скотчем. Соседи сказали, что это - каракурт. Сегодня посмотрела - паук уже мертв, что с ним делать, не знаю", - рассказала о пугающей находке Екатерина.

А 20 июля каракурта обнаружила у себя на участке в Кировском районе волгоградка Анастасия. "Мы живем в частном доме. В субботу увидела во дворе этого паука. Ужас! Мы его убили", - рассказала она корреспонденту портала.

Астраханский биосферный заповедник атаковали полчища саранчи. Видео опубликовал в своем YouTube-канале известный фотограф Евгений Полонский. В комментариях он отметил, что вредители не трогают цветущий лотос, сообщает АН "Астрахань 24".

Портал отмечает, что в Астраханском заповеднике запрещена химическая обработка от саранчи. К тому же борьба с вставшим на крыло вредителем малоэффективна: во взрослом возрасте он обзаводится прочным панцирем и становится нечувствительным к ядам.

В Ростовской области также замечены полчища азиатской перелетной саранчи. Поток из тысяч насекомых засняли автомобилисты между Ростовом и Азовом. По словам водителей, в какой-то момент передвигаться по трассе стало невозможно. Машины пришлось останавливать и пережидать, сообщает ГТРК "Дон-ТР" и отмечает, что в день прожорливое насекомое способно преодолеть до 15 километров, но специалисты не исключают, что саранча хоть и перелетная, но уже получила местную прописку.