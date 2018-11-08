Член ИГ поднял бунт в колонии Таджикистана, убиты 27 человек

Для подавления бунта в колонию прибыл милицейский спецназ. "Бунтовщики были вооружены холодным оружием. Начато расследование причин ЧП", - рассказал источник. По его данным, несколько заключенных пострадали при попытке побега, некоторым удалось покинуть территорию колонии. Также сообщалось, что с 22:30 до 23 часов на территории колонии была слышна стрельба.

По меньшей мере 25 заключенных и двое охранников были убиты во время бунта, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Еще шесть охранников получили ранения, отмечает ТАСС со ссылкой на AFP, которое, в свою очередь, ссылается на источники в структурах безопасности.

Ранее РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах Согдийской области сообщало о 13 убитых заключенных. "Тринадцать заключенных были убиты в ходе штурма колонии строгого режима в Худжанде, где они подняли бунт", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, один из заключенных, член "Исламского государства"*, разоружил охранника, отобрав у него автомат, и начал стрелять по надзирателям и охране, затем заключенные захватили один из корпусов колонии. Спецназ УВД Согдийской области подавил бунт через несколько часов.

В свою очередь в главном управлении исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана агентству сообщили, что на месте работает специальная следственная группа, которая устанавливает причины бунта.

По словам очевидцев, на всех дорогах города и на трассах, ведущих в соседние Узбекистан и Кыргызстан, установлены усиленные посты силовиков.

"Радио Озоди" напоминает, что последний раз побег из худжандской колонии строгого режима N3/3 два года назад совершил житель Исфары Амонуллохон Носири, его задержали спустя два дня. Ранее, летом 2016 года, из колонии попытались сбежать несколько заключенных. Они ранили ножом начальника одного из отделов тюрьмы, тот скончался по пути в больницу. При попытке побега один из заключенных был убит, еще одного ранили и задержали, третьему удалось покинуть колонию, но ненадолго - вскоре его поймали.

Самый дерзкий в истории Таджикистана побег из колонии был совершен 23 августа 2010 года: тогда на волю вырвались 25 особо опасных преступников. В их числе были 14 граждан Таджикистана и 11 иностранцев - граждан России, Афганистана и Узбекистана. При побеге они убили нескольких охранников СИЗО Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана. В течение года правоохранительные и силовые структуры провели ряд спецопераций, во время которых всех беглецов задержали либо ликвидировали.