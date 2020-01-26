Ранее сообщалось о 33 жертвах стихии и 1 тыс. 607 пострадавших. По данным телеканала NTV, спасателям удалось вытащить из-под завалов еще трех человек.
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что более 100 человек продолжают получать необходимую медицинскую помощь в больницах после землетрясения.
По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в восточной провинции Элязыг, население которой составляет около 400 тыс. человек. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.
TOP новостей
Зеленые стрелки вызывают путаницу: с учетом новых требований на их возвращение понадобится до 3 месяцев (21)
Правительство разрешило муниципалитетам возвращать...
Вильнюсец растерян: получил деньги за командировку - его решили выгнать из социального жилья (12)
Сигитас Данилевичюс и его подруга Виргиния Балайшене...
Вместо ожидаемой посылки - гора обломков: для вильнюсца у почты было объяснение
Куча обломков - такой была получена посылка,...
Рыбакам придется вывернуть кошельки: билет рыбака может подорожать (3)
Министр окружающей среды "крестьянин" Кястутис Мажейка...
Фестиваль света в Вильнюсе: как это было? (2)
25 января Вильнюс отмечал День города, уже 697-ой по...