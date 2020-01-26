Ранее сообщалось о 33 жертвах стихии и 1 тыс. 607 пострадавших. По данным телеканала NTV, спасателям удалось вытащить из-под завалов еще трех человек.
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что более 100 человек продолжают получать необходимую медицинскую помощь в больницах после землетрясения.
По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в восточной провинции Элязыг, население которой составляет около 400 тыс. человек. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.
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