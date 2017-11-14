Число жертв землетрясения в Иране возросло до 445

В провинции Керманшах объявлен трехдневный траур по погибшим. Как передает агентство, губернатор региона Хушанг Базванд в телефонном разговоре с президентом страны Хасаном Рухани высказал опасение, что количество жертв может увеличиться по мере разбора завалов рухнувших домов.

Эпицентр землетрясения находился в 32 километрах к югу от города Халабджа в Иракском Курдистане, в мухафазе Халабджа, расположенном в 15 км от границы с Ираном. Больше всего людей погибло в иранском городе Сарполь-э-Захаб (провинция Керманшах).

Стихия затронула западные регионы Ирана и восточные провинции Ирака. Ранее сообщалось об 11 погибших и 130 раненых в Ираке. Подземные толчки ощущались в Турции, Кувейте, Армении, Иордании, Ливане, Саудовской Аравии, Катаре и Бахрейне.