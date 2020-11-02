Число жертв землетрясения в Эгейском море выросло до 81

В турецком городе Измир спасатели продолжают поиски погибших и пострадавших во время землетрясения, случившегося в Эгейском море 30 октября. По данным агентства Reuters, общее число жертв катастрофы в Турции и Греции достигло к утру понедельника, 2 ноября, 79 человек.
Из-за страха перед новыми толчками жители Измира и греческого острова Самос, также пострадавшего от землетрясения, до сих пор опасаются возвращаться в свои дома и предпочитают ночевать в палатках и своих автомобилях. Надежда на то, что из-под завалов удастся освободить выживших, тает с каждым часом, однако спасатели сообщают и о "чудесах". Так, вечером 31 октября они нашли и доставили в больницу 70-летнего мужчину, который провел под обломками 33 часа. Как сообщает телеканал CNN Türk, удивительное спасение произошло в день рождения пострадавшего.
Спасательные работы после землетрясения в Турции
В ночь на субботу, 31 октября, из-под завалов семиэтажного здания удалось также извлечь женщину, которая смогла позвонить в службу спасения по телефону. Еще одну женщину с тремя маленькими детьми, двое из которых были еще живы, нашли спустя 23 часа после начала землетрясения. Всего из-под завалов в Турции удалось извлечь более ста человек.
В Турции в ходе землетрясения ранения получили более 960 человек, восемь из них в настоящий момент находятся в палатах интенсивной терапии. На Самосе были ранены 4 человека.
Мицотакис и Эрдоган выразили друг другу солидарность
Землетрясение в Эгейском море произошло 30 октября в 14.51 по местному времени. Его эпицентр был расположен в нескольких километрах от греческого острова Самос. Турецкое ведомство по защите от катастроф Afad оценило магнитуду землетрясения в 6,7, а Геологическая служба США USGS - 7.
Несмотря на политические разногласия, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис вечером 30 октября выразили солидарность друг с другом, созвонившись и опубликовав соответствующие заявления в соцсети Twitter.
Кроме того, Эрдоган поблагодарил международное сообщество за оказанную его стране поддержку.
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