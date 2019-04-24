Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 359

В стране введено чрезвычайное положение. Известно, что власти Шри-Ланки были оповещены о подготовке терактов, было также передано имя одного из организаторов. Однако президент страны Майтрипала Сирисена утверждает, что не имел этой информации. Сейчас он заявил, что уволит глав ведомств, отвечающих за безопасность в Шри-Ланке.

Ответственность за серию терактов взяла на себя запрещенная террористическая группировка "Исламское государство". На данный момент в связи с подготовкой взрывов задержаны более ста человек. Местное ТВ опубликовало первые кадры с подозреваемыми во взрывах, а также видео самих взрывов.

Напомним, в воскресенье 21 апреля, когда отмечалась католическая Пасха, в столице Шри-Ланки Колобмо и прилегающих городах прогремели 8 взрывов. Три из них произошли в церквях во время мессы, еще три — в престижных отелях. Седьмой взрыв прогремел на западе острова, в Дехивале; восьмой — в пригороде Коломбо.