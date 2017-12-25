На втором по величине острове Филиппинского архипелага Минданао найдены тела 240 человек, десятки из них извлечены из вышедшей из берегов реки, сообщила в понедельник, 23 декабря, полиция. Ранее сообщалось о более 100 погибших.
В пятницу, 22 декабря, тропический шторм достиг восточного побережья Минданао, на котором проживают более 20 миллионов человек. Сильнейшие ливни привели к наводнениям и оползням. Особенно тяжелая ситуация сложилась в районе города Тубод. В частности, по данным полиции, вышедшая из берегов река полностью разрушила горную деревню Далама. "Деревни больше нет", - сообщил в интервью AFP местный полицейский.
Далее тропический шторм переместился на расположенное к западу от Минданао море Сулу. Как ожидается, вечером 23 декабря он достигнет побережья острова Палаван.
Менее недели назад Филиппины оказались во власти тропического шторма Kai-Tak, жертвами которого стали 54 человека. Еще 24 человека числятся пропавшими без вести. В среднем каждый год на Филиппинский архипелаг обрушиваются 20 тайфунов и других тропических штормов, отмечает AFP.
Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 240 человек
Особенно тяжелая ситуация сложилась в районе города...
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