Число погибших в результате теракта в Новой Зеландии возросло до 50. В одной из мечетей в Крайстчёрче обнаружено еще одно тело. В воскресенье, 17 марта, состоялись первые похороны некоторых жертв. По данным новозеландских СМИ, все погибшие являются мусульманами, их возраст - от двух до 77 лет. Официального подтверждения этой информации нет. Из более 40 получивших ранения не менее двух находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр получила письмо от террориста

Обвиняемый в совершении теракта Брентон Тарранту за девять минут до первого нападения разослал по электронной почте более 30 адресатам 74-страничный манифест, в котором назвал себя сторонником идеи превосходства белых людей и рассказал о планах совершить в Европе теракты, направленные против мусульман.

Одной из получивших электронное письмо была премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Она подтвердила факт его получения и указала, что в тексте не назывались конкретные места нападения и другие детали, которые могли бы помочь предотвратить теракт. По словам Ардерн, через две минуты после получения письмо было перенаправлено органам безопасности. Свой манифест Тарранту также опубликовал в соцсетях.

Facebook удалила 1,5 миллиона видео с терактом

Полиция считает, что задержанный 28-летний австралиец был единственным нападавшим. Он предстанет перед судом в Новой Зеландии, сообщила Джасинда Ардерн, опровергнув сообщения в СМИ о том, что подозреваемого могут передать австралийскому правосудию. Следующие слушания в суде пройдут 5 апреля.

Между тем руководство Facebook сообщило об удалении 1,5 миллиона видео с нападением на прихожан в Крайстчёрче. Из них более 1,2 миллиона были заблокированы в момент загрузки, говорится в заявлении компании.

Путешествия в Европе

Предполагаемый террорист ранее неоднократно бывал в Европе. Власти Болгарии намерены изучить действия Тарранта на территории страны, которую он посетил в ноябре 2018 года. В тот же период он также побывал в Румынии и Венгрии. Анкара также проведет расследование нескольких визитов предполагаемого преступника, в частности, в 2016 году. В том же году Таррант посетил Сербию, Хорватию, Черногорию и Боснию и Герцеговину.

Как он сообщил в своем манифесте, к идее совершить теракт он впервые пришел во время путешествия по Западной Европе в апреле или мае 2017 года. Он назвал "шоком" большое число мусульман во Франции и выражал сожаление в связи с поражением на президентских выборах лидера французских правых популистов Марин Ле Пен. В тексте также упоминается норвежский террорист Андерс Брейвик, совершивший двойное нападение в июне 2011 года.

Теракт в двух мечетях

В Крайстчёрче 15 марта было совершено нападение на две мечети, находящиеся на расстоянии примерно пяти километров друг от друга. Преступник снимал нападение скрытой камерой и вел прямую трансляцию в интернете. С момента первой атаки до задержания прошло 36 минут. 28-летнего гражданина Австралии Брентона Тарранта полиция задержала в тот же день, позднее ему предъявлены обвинения в убийстве. Во время задержания у него в автомобиле были обнаружены две дополнительные единицы огнестрельного оружия и взрывчатка.