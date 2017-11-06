"Дамри" стал 12-м тайфуном во Вьетнаме и наиболее тяжелым по нанесенному ущербу стихийным бедствием за два последних десятилетия. Как отмечает ТАСС, согласно данным Национального координационного комитета по борьбе с последствиями стихийных бедствий, в результате сильных ливней и вызванного ими паводка были затоплены и повреждены более 40 тыс. жилых домов.
Свыше 30 тыс. человек были вынуждены покинуть свои жилища, спасаясь от наводнения. Стихия лишила многие районы электроснабжения и связи с внешним миром, там остаются подтопленными более 40 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель.
В результате последствий тайфуна ухудшилась транспортная ситуация в Центральном Вьетнаме. Под водой оказались 30-километровый участок железной дороги, связывающий север и юг страны, а также многие отрезки трансвьетнамской автомагистрали.
Правительство оперативно развернуло в пострадавших провинциях широкомасштабные восстановительные работы. Власти на местах получили распоряжения принять меры с целью скорейшего возвращения нормальных условий для жизни населения районов, подвергшихся ударам стихии.
Отмечается, что город Дананг, который на этой неделе принимает гостей саммита АТЭС, понес незначительный ущерб от тайфуна. Предполагается, что в рамках мероприятия во Вьетнаме состоится встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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