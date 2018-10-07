Число жертв стихии в Индонезии превысило 1750 человек

В Индонезии после опустошительного землетрясения и цунами на острове Сулавеси, число погибших увеличилось как минимум до 1760 человек. Около 5000 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило в воскресенье, 7 октября, ведомство по чрезвычайным ситуациям в Джакарте. Международная помощь в Индонезию продолжает поступать, однако из-за разрушений инфраструктуры ее не удается доставить всем нуждающимся.
11 стран, в том числе Австралия, Великобритания и США, направили в Индонезию самолеты с гуманитарными грузами. Индонезия согласилась принимать лишь палатки, водоочистные устройства, генераторы и медицинскую помощь.
Спасателям уже много дней не удается найти под развалинами оставшихся в живых. В минувшую пятницу истек предварительный срок проведения спасательных операций. Шансов на спасение людей, погребенных под развалинами, уже почти нет.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Индонезии 28 сентября. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси. Позже произошел второй толчок. Землетрясения вызвали цунами.
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