Число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния возросло до 25 человек. Только в окрестностях города Парадайс на севере штата обнаружены 23 погибших, сообщили представители пожарной службы округа Бьютт вечером в субботу, 10 ноября. Кроме того, трое пожарных получили ранения. С 8 ноября огонь уничтожил около 6,5 тысяч зданий в городе.
Еще двое человек найдены мертвыми в городе Малибу на тихоокеанском побережье, заявил руководитель полиции округа Лос-Анджелес Джон Бенедикт. Накануне власти города призвали жителей к немедленной эвакуации.
Распространению пламени способствует сильный ветер и низкий уровень влажности воздуха. В борьбе с огнем задействованы более 400 пожарных. По данным департамента лесного хозяйства штата, нынешние пожары уже стали одними из самых разрушительных в истории Калифорнии. В округах Бьютт, Вентура и Лос-Анджелес объявлено чрезвычайное положение.
Apocalyptic scenes show a ‘firenado’ swirling amid a scorched part of Butte County in California, as the Camp Fire that forced thousands to evacuate rages on. Hundreds of firefighters are battling the blaze. https://t.co/ancYvmX8BX pic.twitter.com/5R53C4RB7y
— CNN (@CNN) 9 ноября 2018 г.
Ранее Гэвин Ньюсом, который вступит в должность губернатора Калифорнии в январе 2019 года, сообщил, что президент США Дональд Трамп и федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) одобрили запрос властей штата на оказание федеральной помощи.
Австрийская газета сообщила о втором подозреваемом в шпионаже в пользу России (2)
Австрийская газета Kronen Zeitung сообщила о раскрытии...
В Париже началась церемония памяти погибших в Первой мировой войне. Последним приехал Путин (27)
У Триумфальной арки в Париже началась церемония,...
В Австралии арестована 50-летняя женщина, ее подозревают в том, что втыкала иглы в клубнику
Полиция Австралии арестовала 50-летнюю женщину по...
В так называемых "ДНР" и "ЛНР" проходят выборы. Киев и ЕС назвали их нелегитимными (4)
На востоке Украины в сепаратистских областях так...
У керченского убийцы Рослякова не было сообщников, заключили в СК РФ
Студент Владислав Росляков, устроивший взрыв и...
TOP новостей
Президент Литвы поздравила Польшу со 100-летием государственности по-польски (4)
Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте от...
Бизнесмены в Каунасе планируют крематорий, самоуправление скептично (31)
В Каунасе , на проспекте Taikos, хотят построить...
Зима близко: что делать, чтобы не пришлось дома стучать зубами (68)
Тёплая осень в этом году балует нас достаточно долго,...
В Минобразования Литвы предлагают обучать литовскому языку в детских садах национальных общин (34)
Министерство образования и науки Литвы предлагает со...