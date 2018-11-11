В окрестностях города Парадайс на севере штата погибли 23 человека. Еще двое стали жертвами огня в Малибу, власти которого накануне призвали жителей к срочной эвакуации.
© AP / Scanpix

Число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния возросло до 25 человек. Только в окрестностях города Парадайс на севере штата обнаружены 23 погибших, сообщили представители пожарной службы округа Бьютт вечером в субботу, 10 ноября. Кроме того, трое пожарных получили ранения. С 8 ноября огонь уничтожил около 6,5 тысяч зданий в городе.

Еще двое человек найдены мертвыми в городе Малибу на тихоокеанском побережье, заявил руководитель полиции округа Лос-Анджелес Джон Бенедикт. Накануне власти города призвали жителей к немедленной эвакуации.

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Распространению пламени способствует сильный ветер и низкий уровень влажности воздуха. В борьбе с огнем задействованы более 400 пожарных. По данным департамента лесного хозяйства штата, нынешние пожары уже стали одними из самых разрушительных в истории Калифорнии. В округах Бьютт, Вентура и Лос-Анджелес объявлено чрезвычайное положение.

Ранее Гэвин Ньюсом, который вступит в должность губернатора Калифорнии в январе 2019 года, сообщил, что президент США Дональд Трамп и федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) одобрили запрос властей штата на оказание федеральной помощи.

Deutsche Welle
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