Число жертв пожара в пражском отеле увеличилось до трех человек

Ранее сообщалось о двух жертвах. В воскресенье, по данным чешского издания, в одной из пражских больниц умер один из девяти получивших травмы при пожаре. Четверо из них в тяжелом состоянии находятся в отделениях реанимации. Причина пожара пока не установлена.
Во время пожара в отеле находились 50 постояльцев и сотрудников. Большинство гостей были иностранцами. Полиция пока не предоставила сведения о гражданстве пострадавших.
Предполагается, что в гостинице находились, прежде всего, граждане западноевропейских государств, прибывшие по специальным турам на выходные дни в Прагу.
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