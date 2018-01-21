Количество погибших в результате произошедшего в субботу вечером пожара в гостинице Eurostars David в Праге возросло до трех человек, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Pravo.
© Reuters

Ранее сообщалось о двух жертвах. В воскресенье, по данным чешского издания, в одной из пражских больниц умер один из девяти получивших травмы при пожаре. Четверо из них в тяжелом состоянии находятся в отделениях реанимации. Причина пожара пока не установлена.

Во время пожара в отеле находились 50 постояльцев и сотрудников. Большинство гостей были иностранцами. Полиция пока не предоставила сведения о гражданстве пострадавших.

Предполагается, что в гостинице находились, прежде всего, граждане западноевропейских государств, прибывшие по специальным турам на выходные дни в Прагу.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Гражданка Германии приговорена в Ираке к смертной казни (1)

Суд в Багдаде приговорил к смертной казни гражданку...

Жертвами нападения на отель Intercontinental могли стать более 40 человек

Число жертв нападения террористов на отель Intercontinental в...

Число жертв пожара в пражском отеле увеличилось до трех человек

Количество погибших в результате произошедшего в...

Страх перед "Брекзитом": как живется гражданам ЕС в Великобритании (5)

Процесс выхода Великобритании из ЕС еще не завершился,...

Делегация из КНДР прибыла в Южную Корею впервые за четыре года

Впервые за четыре года в Южную Корею прибыла делегация...

TOP новостей

Ona Valiukevičiūtė Ona Valiukevičiūtė Rolandas Paksas, Ona Valiukevičiūtė

Пукаса в Сейме сменит яркая личность (26)

После того, как обвиненного в сексуальном...

В Вильнюсе открыли экспозицию Акта о независимости от 16 февраля (58)

В воскресенье в Доме сигнатаров в Вильнюсе...

В Давосе президент Литвы намерена обратить внимание на Россию (274)

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент...

Погода: придется вспомнить, что такое настоящий мороз (2)

В ближайшие дни по ночам будет холодно, а в начале...

Баскетболиста Ясайтиса подозревают в насилии в семье он оказался в полиции (2)

Известный баскетболист Симас Ясайтис оказался в...