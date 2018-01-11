По данным медиков, которые приводит АР, из-за оползней 28 человек пострадали и были госпитализированы, в том числе четверо - в тяжелом состоянии.
Los Angeles Times подчеркивает, что местные власти на протяжении длительного времени предупреждали жителей побережья об опасности оползней из-за дождя, но многие игнорировали эту информацию. Так, накануне проживающая в районе Монтесито телезвезда Опра Уинфри написала в Instagram, что проснулась в зареве пожара: где-то поблизости взорвался газ, льет ливень, весь ее участок утопает в грязи, а вертолеты эвакуируют соседей.
Заблокированными из-за оползней оказались около 300 человек, большинство из них эвакуировали в среду.
В начале минувшего декабря в Монтесито был зарегистрирован крупнейший в истории Калифорнии пожар, распространившийся на площадь 1140 квадратных километров и уничтоживший 1063 домов и других строений. Власти называют уничтожение деревьев на склонах одной из причин масштабных оползней, которые были вызваны проливными дождями в начале недели.
#CAstorm- Deadly runoff of mud, boulders, and debris destroyed homes that lined Montecito Creek near East Valley Road. pic.twitter.com/yPVkbNEb3t
— SBCFireInfo (@EliasonMike) January 11, 2018
#CAstorm- Aerial photos taken aboard Santa Barbara County Air Support Unit’s Fire Copter 308 showing mudflow and damage in Montecito. Photos by Matt Udkow/Santa Barbara County FD. pic.twitter.com/XfQo0NMD4o
— SBCFireInfo (@EliasonMike) January 11, 2018
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