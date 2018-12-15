Ранее сообщалось о трех погибших. Пострадали в результате инцидента более десяти человек, многие из которых в критическом состоянии.

В пятницу также выяснилось, что Шериф Шекатт, совершивший теракт, был вооружен старинным револьвером калибра 8 мм выпуска 1892 года. Об этом сообщили в пятницу радиостанция France Info и телеканал LCI.

По сведениям телеканала, из этого оружие Шекатт стрелял в трех полицейских, их ответным огнем он был уничтожен. По данным France Info, "то, что оружие было очень старым и точность его была низкой, объясняет то, что террорист с близкого расстояния не попал в трех полицейских". Однако выступивший в ее эфире Жан-Мишель Фоверг, в прошлом возглавлявший элитное полицейское антитеррористическое подразделение Raid, предупредил: "Не надо думать, что если оружие старое, то оно не представляет опасности. Доказательством этого служит то, что террорист из него убил несколько человек".

По сведениям телеканала LCI, следователи с самого начала расследования обратили внимание на то, что террорист использует старое, коллекционное оружие. Этот револьвер состоял на вооружении французской армии. Он выпускался основным производителем французского стрелкового оружия - фабрикой в городе Сент-Этьен в центральной части страны. Всего было произведено 350 тыс. экземпляров этого оружия.

С вооружения этот револьвер был снят только в 1950 году. По данным специалиста по стрелковому оружию, к которому обратился телеканал, несмотря на то, что данное оружие широко применялось французской армией, оно "обладает слабой убойной силой и к 1914 году, когда началась Первая мировая война, уже устарело".

Эксперт также сообщил, что данный револьвер сделан из стали высокого качества и хорошо переносит долгое хранение. "Существует немало французских семей, у которых давно хранится такое оружие в память о военных предках", - добавил он.

В начале и середине XX века это оружие находилось во Франции даже в свободной продаже. По французской классификации оно в настоящее время относится к категории "Б", то есть второй категории после современного армейского оружия и на его хранение требуется специальное разрешение. Патроны к револьверу производились во Франции до 1964 года, и в Италии - с 1995 года в количестве нескольких тысяч штук.

Как сообщил в пятницу на пресс-конференции прокурор Парижа Реми Эйтз, следствие установило, что при убитом террористе находились восемь запасных патронов.

В пятницу в Страсбург выехал президент Франции Эмманюэль Макрон, чтобы выразить поддержку семьям погибших и пострадавших. Перед отъездом он провел пресс-конференцию в Брюсселе, на которой сообщил, что Европейский совет 13-14 декабря прошел под впечатлением от террористического акта в Страсбурге.

По его словам, на подобные явления должен следовать "европейский ответ". Макрон отметил, что по инициативе Франции Евросоюз примет в ближайшие недели "очень строгое законодательство для борьбы против пропаганды терроризма в интернете".

Отвечая на вопрос по инциденту в Страсбурге, он напомнил, что ведется расследование. "Прокурор Парижа, на которого возложено это дело, потому что оно было квалифицировано как террористическое уже вечером, когда произошло нападение, обладает необходимыми полномочиями. И это, прежде всего, он должен высказываться, если речь идет о расследовании", - отметил президент.

Он также сказал, что министр внутренних дел дал первые разъяснения, и "нужно, чтобы были получены все уточнения, и мы смогли бы полностью извлечь все выводы в национальном плане о том, что из сделанного сделано хорошо, а что требует улучшения".

При этом Макрон отметил, что европейское сотрудничество в области борьбы с терроризмом явно улучшилось в последние годы.