Как сообщил заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев, всего в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже погибли 21 человек. Ранее сообщалось о том, что в результате нападения в Керчи погибли 19 человек.
Все погибшие уже опознаны родственниками: 16 из них были учащимися, а пятеро — сотрудниками. По последним данным по состоянию на утро 18 октября в больницах находились 44 пострадавших при атаке на колледж в Керчи.
Нападение на колледж в Керчи произошло днем 17 октября. По версии следователей, 18-летний студент Владислав Росляков пришел в учебное заведение и начал расстреливать находившихся там людей. В результате произошедшего погибли 19 человек, более 50 пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц общеопасным способом".
Правительство Крыма опубликовало официальный список погибших в результате взрыва и стрельбы в керченском колледже, большинство погибших — младше 20 лет :
Степаненко Сергей Александрович 2003 года рождения
Карымов Роман Валерьевич 1997 года рождения
Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения
Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения
Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения
Вердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рождения
Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения
Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения
Джураев Руден Ришатович 2001 года рождения
Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения
Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения
Флоренский Никита Данилович 2002 года рождения
Пипенко Данил Игоревич 2002 года рождения
Чегерест Дарья Александровна 2002 года рождения
Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения
Бакланова Анатсасия Вячеславовна 1991 года рождения
Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения
Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения
Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.
Среди погибших студентов — 15 человек, из них несовершеннолетних — 6 человек, взрослых — 5 человек.
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