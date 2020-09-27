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Число жертв коронавируса в мире превысило миллион человек. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, этот порог преодолён в воскресенье, сообщает euronews.com. Однако точные данные привести сложно из-за неполноты и противоречивости статистики в масштабах всей планеты.
Число жертв коронавируса в мире превысило миллион человек
© Zuma Press / Scanpix

Накануне в руководстве ВОЗ заявили, что число жертв ковида может достичь и двух миллионов, поскольку действенные вакцины могут стать широко доступными лишь через несколько месяцев в лучшем случае.

В мире на разных стадиях разработки находятся десятки таких препаратов, как минимум пять сертифицированы для ограниченного применения, но пока ни один из них не успел пройти фазу массового тестирования — лечения тысяч пациентов.

Первое место как по числу заразившихся, так и скончавшихся занимают Соединённые Штаты: почти 7 300 тысяч заболевших и более 200 тысяч умерших.

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