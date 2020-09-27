Число жертв коронавируса в мире превысило миллион человек

Накануне в руководстве ВОЗ заявили, что число жертв ковида может достичь и двух миллионов, поскольку действенные вакцины могут стать широко доступными лишь через несколько месяцев в лучшем случае.
В мире на разных стадиях разработки находятся десятки таких препаратов, как минимум пять сертифицированы для ограниченного применения, но пока ни один из них не успел пройти фазу массового тестирования — лечения тысяч пациентов.
Первое место как по числу заразившихся, так и скончавшихся занимают Соединённые Штаты: почти 7 300 тысяч заболевших и более 200 тысяч умерших.
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