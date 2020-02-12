Число жертв коронавируса COVID-19 возросло до 1113 человек

Количество скончавшихся в результате заражения новым коронавирусом COVID-19 в Китае достигло 1113 человек, сообщает Госкомитет здравоохранения КНР в среду, 12 февраля. За день оно увеличилось на 97 человек.
Подавляющее большинство новых летальных случаев - 94 - приходится на провинцию Хубэй, где находится город Ухань, который является эпицентром распространения коронавируса.
По состоянию на полночь 11 февраля в различных провинциях Китая выявлены случаи заражения пневмонией у 44653 человек (прирост за сутки 2015 случаев, их них 1638 в Хубейе). 38800 человек болеют в настоящий момент, 8200 находятся в тяжелом состоянии. Число выписанных из больниц составило 4700 человек.
За пределами материкового Китая коронавирус унес жизни двух человек. Один человек скончался в Гонконге, еще один - на Филиппинах. На сегодняшний день, помимо КНР, более 400 случаев заражения коронавирусом выявлены еще в 25 странах.
На лайнере Diamond Princess за сутки заразилось 39 человек
174 человека заразились коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess, находящимся в японском порту Иокогама. За сутки число зараженных увеличилось здесь на 39 человек, сообщает министерство здравоохранения Японии. Кроме того, симптомы заражения обнаружены у чиновника Минздрава, проводившего осмотр судна.
Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. На борту судна находится 2666 туристов и 1045 членов экипажа.
Два новых случая заражения в Германии
В Германии общее число зараженных коронавирусом Covid-2019 достигло 16 человек. Два новых случая заражения были зафиксированы в Баварии среди работников поставляющей автозапчасти компании Webasto. Первый в Германии пациент, инфицированный коронавирусом, также работал в этой компании. Он заразился во время обучающего семинара от коллеги из Китая.
TOP новостей
Новый тренер "Жальгириса" из Беларуси: история и традиции клуба не позволяют так долго находиться без золотых медалей (14)
"История и традиции футбольного клуба "Жальгирис" не...
Как не потерять деньги на банковской карте: история загадочных платежей жителя Вильнюса (58)
"Таких "не моих" платежей накопилось на сумму в 200 с...
Рынок недвижимости в Литве поражает аналитиков: цены могут расти даже быстрее, чем раньше (76)
В 2019 году рынок недвижимости столкнулся с...
Прокуроры предъявили подозрения президенту Grigeo Гинтаутасу Пангонису (5)
Клайпедская окружная прокуратура предъявила...
Maxima утилизировала 160 тонн мяса и понесла 0,5 млн евро убытков (15)
Одна из крупнейших торговых сетей Maxima , которая продала...