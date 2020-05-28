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В США, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, количество умерших от Covid-19 превысило 100 тысяч. Это самый высокий показатель в мире. Всего в стране заражение коронавирусом выявлено более чем у 1,69 млн человек - это примерно 30% от всех заразившихся в мире.
Число жертв COVID-19 в США превысило 100 тысяч
© AFP / Scanpix

Первый официальный случай заражения в США датируется 21 января.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Джон Сопел, количество умерших от заражения коронавирусом уже практически равно всем потерям США в Корейской войне, войнах во Вьетнаме, Ираке и Афганистане за 44 года.

Всего в мире, по официальным данным, коронавирусом заразились более 5,6 миллиона человек, почти 355 тыс. человек скончались.

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