Число жертв COVID-19 в США превысило 100 тысяч

Первый официальный случай заражения в США датируется 21 января.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Джон Сопел, количество умерших от заражения коронавирусом уже практически равно всем потерям США в Корейской войне, войнах во Вьетнаме, Ираке и Афганистане за 44 года.

Всего в мире, по официальным данным, коронавирусом заразились более 5,6 миллиона человек, почти 355 тыс. человек скончались.