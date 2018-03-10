В результате самоподрыва смертника в Кабуле в пятницу, 9 марта, погибли не менее 10 человек, более 20 человек ранены. Взрыв произошел вблизи места скопления участников акции движения шиитского этнического меньшинства - хазарейцев, заявил представитель министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими.

Кто стоит за взрывом в Кабуле, пока неизвестно, хотя боевики террористической группировки "Исламское государство" традиционно взяли ответственность на себя, заявив при этом о сотнях жертв. Организация Объединенных Наций в недавнем докладе, посвященном жертвам конфликта среди мирного населения Афганистана, отметила рост насилия в отношении шиитов.

В 2017 году террористическая группировка "Исламское государство" регулярно нападала на шиитские учреждения в Афганистане. В октябре жертвами атак смертников на мечети стали более 70 человек, а взрыв в шиитском культурном центре в Кабуле в декабре унес жизни 40 человек.