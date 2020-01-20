Число заразившихся новым вирусом в Китае достигло 198 человек

За последние несколько дней резко выросло число заражений новым вирусом в Китае: власти объявили о 198 подтвержденных случаях. Заболевание впервые обнаружено за пределами Уханя, где была зафиксирована вспышка.

В Китае резко выросло число заражений новым вирусом: медики зарегистрировали 198 подтвержденных случаев инфицирования, сообщает в понедельник, 20 января, агентство dpa. Загадочное заболевание унесло жизни уже трех человек, заявили в муниципальном комитете по здравоохранению в городе Ухань, где впервые был зафиксирован новый вирус.

В настоящий момент 25 человек, заразившихся вирусом, уже выписаны из больницы, еще 170 находятся на лечении. Состояние 35 пациентов оценивается как тяжелое, 9 человек находятся в критическом состоянии. Еще 126 пациентов заразились легкой формой заболевания.

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В свою очередь, случаи заболевания впервые были обнаружены за пределами Уханя. Известно о двух заразившихся жителях Пекина, также заболевание диагностировали у одного жителя Шэньчжэня. Все они ранее побывали в Ухане.

До 19 января власти Китая сообщали лишь о 60 подтвержденных случаях заражения новым вирусом. Однако исследователи Центра глобального анализа инфекционных заболеваний MRC при Имперском колледже Лондона считают, что число людей, заразившихся этим вирусом, уже превышает 1700 человек.

Что известно о новом китайском вирусе

О самом вирусе известно, что он относится к группе коронавирусов и провоцирует у инфицированных им людей развитие пневмонии. Первые случаи заражения новым китайским вирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань. Помимо белух и других морских млекопитающих на этом рынке до его закрытия 1 января, по информации некоторых СМИ, продавались также летучие мыши, куры, кролики и змеи. Один из этих видов, скорее всего, и стал источником заражения.

Пока органы здравоохранения КНР не зафиксировали ни одного случая передачи этого вируса от человека к человеку. Однако у британских эпидемиологов нет уверенности в том, что передача вируса от животного к человеку и впредь останется единственным способом заражения.

Deutsche Welle

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