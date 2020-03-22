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Утром (по состоянию на 08:00 по московскому времени) в воскресенье, 22 марта, в мире насчитывалось более 307 тысяч человек, инфицированных коронавирусом COVID-19. Число жертв инфекции достигло 13 049 человек. Вылечились на данный момент более 92 тысяч человек, согласно подсчетам американского университета Джона Хопкинса, которые основаны на официальных данных соответствующих стран.
Pancūzija kovoja su koronavirusu
Pancūzija kovoja su koronavirusu
© Reuters / Scanpix

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на вечер субботы в стране зафиксировано 4 825 смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии, что на 793 больше, чем за среду. Всего зарегистрировано 53 578 больных. Россия уже предложила Италии помощь в борьбе с инфекцией.

В Испании зафиксировано 24 926 случаев заражения (почти на пять тысяч больше, чем в пятницу), скончались 1 326 пациентов. Во Франции 14 459 зараженных (562 умерли), в Германии - 13 957 (44), в Швейцарии - 6 100 (56), в Великобритании - 5 018 (233), в Нидерландах - 2 994 (106), в Австрии - 2 388 (шесть), в Бельгии - 2 257 (37), в Норвегии - 1 742 (семь), в Швеции - 1 623 (16), в Дании - 1 255 (девять).

В США на вечер пятницы зафиксированы 22 177 случаев заражения коронавирусом при 278 случаях смертельного исхода.

В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса в стране достигло 3 261 человек, зарегистрировано 81 054 случаев заболевания. Из них в эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй скончались 3 144 пациентов, заболели 67,8 тыс. человек

В Южной Корее за истекшие сутки зарегистрировано 98 новых случаев заражения COVID-19 и два новых случая летального исхода в результате вызываемого вирусом заболевания. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 8 897 человек, скончались 104.

В Иране число жертв достигло 1 566 при 20 610 заразившихся.

В Японии зафиксировано 1767 случаев заражения при 53 умерших.

Менее тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира. Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Всего в мире на домашнем карантине находится около 1 млрд человек. В США режим "оставаться дома" объявлен примерно для трети населения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции, распространившейся из Китая в начале года, пандемией.

Правительства всех стран принимают экстренные меры для сдерживания эпидемии, некоторые вводят режимы чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации.

Так, Евросоюз объявил о закрытии внешних границ на 30 дней. Россия значительно ограничила авиаперелеты и прекратила железнодорожное сообщение со многими государствами. На территории всей страны действует режим повышенной готовности.

Китай предложил Франции, Испании, Германии и Сербии помощь Китая, накопившего опыт по борьбе с коронавирусом. Бригады китайских медиков уже работают в ряде стран мира.

NEWSru.com
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