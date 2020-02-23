Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 100

Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.

В школах отменены, занятия, перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии А, запланированные на воскресенье. Тем временем число заразившихся заболеванием, вызываемым вирусом 2019-nCov, на севере Италии превысило 100 человек, заявил губернатор северной области Ломбардия Аттилио Фонтана в интервью телеканалу Sky TG-24, передает ТАСС.

"За минувшую ночь число подтвержденных случаев заражения достигло 89 только в Ломбардии, поэтому по всей стране, можно предположить, оно точно превысило 100", - сказал губернатор. По его словам, "внушительное число" людей, как ожидается, будет помещено в карантин.

"Мы также оцениваем возможности использования старых неработающих больниц и переоборудования гостиниц", - добавил Аттилио Фонтана.

На данный момент известно об одном очаге распространения вируса за пределами Ломбардии. В соседней с регионом северной области Венето заразились 17 человек. Кроме того, два случая заболевания выявлено в Эмилии-Романье и один в Пьемонте.

В римской больнице национального института инфекционных заболеваний "Спалланцани" проходит лечение супружеская пара туристов из Китая. Итальянец, эвакуированный из Уханя, где была зафиксирована вспышка коронавируса, был выписан из этого медучреждения в субботу.

Вирус, который появился в китайском Ухане в декабре 2019 года унес жизни уже 2348 человек в самой КНР. И хотя Пекин отмечает, что темпы роста числа заразившихся и погибших падают, за пределами Китая количество случаев заболевания растет. Привязать его к одной конкретной стране невозможно, что вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения.