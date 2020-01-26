Случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV в Китае подтверждены у 2002 человек. Об этом свидетельствуют последниеданные Национальной комиссии здравоохранения КНР, опубликованные в воскресенье, 26 января. Таким образом, всего за сутки количество официально выявленных случаев заболевания выросло в полтора раза. Число скончавшихся от коронавируса нового типа увеличилось до 56 человек, одна из смертей впервые зафиксирована в Шанхае.

Парки "Диснейленд" в Шанхае и Гонконге приостанавливают работу

Власти расширяют меры борьбы с распространением новой опасной пневмонии, которую вызывает коронавирус. Так, парк развлечений "Диснейленд" в Шанхае с 25 января временно прекратил работу. С 26 января на неопределенный срок закроется и аналогичный парк в Гонконге.

Карантин, объявленный в 18 городах провинции Хубэй, фактически затрагивает более 56 млн человек. А город Тяньцзинь на севере страны с 27 января временно прекратит автобусное сообщение с провинциями.

Вирус из Китая впервые выявлен в Канаде

Между тем стало известно о появлении коронавируса 2019-nCoV в Канаде. Речь идет о мужчине, находящемся на лечении в одной из больниц Торонто. Он прилетел в Канаду из китайского города Гуанчжоу. Туда он добрался самолетом из города Ухань, с которого началось распространение коронавируса. По оценке медиков, "риск для жителей остается низким", подчеркнул мэр Торонто Джон Тори.

My statement on the first presumptive confirmed case of coronavirus. pic.twitter.com/DDDenJw4jT — John Tory (@JohnTory) 25 января 2020 г.

Первые случаи заражения новым коронавирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в Ухане в провинции Хубэй. До его закрытия 1 января на этом рынке продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее отказалась объявлять в связи с новым коронавирусом чрезвычайное положение. ВОЗ объяснила решение малым числом случаев заболевания за пределами Китая. По словам главы организации Тедроса Адханома, власти КНР принимают достаточные меры предосторожности.

По состоянию на 26 января случаи заболевания новым коронавирусом из Китая уже выявлены в Гонконге, на Тайване, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Корее и Японии.