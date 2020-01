Случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV в Китае подтверждены у 2002 человек. Об этом свидетельствуют последниеданные Национальной комиссии здравоохранения КНР, опубликованные в воскресенье, 26 января. Таким образом, всего за сутки количество официально выявленных случаев заболевания выросло в полтора раза. Число скончавшихся от коронавируса нового типа увеличилось до 56 человек, одна из смертей впервые зафиксирована в Шанхае.

Парки "Диснейленд" в Шанхае и Гонконге приостанавливают работу

Власти расширяют меры борьбы с распространением новой опасной пневмонии, которую вызывает коронавирус. Так, парк развлечений "Диснейленд" в Шанхае с 25 января временно прекратил работу. С 26 января на неопределенный срок закроется и аналогичный парк в Гонконге.

Карантин, объявленный в 18 городах провинции Хубэй, фактически затрагивает более 56 млн человек. А город Тяньцзинь на севере страны с 27 января временно прекратит автобусное сообщение с провинциями.

Вирус из Китая впервые выявлен в Канаде

Между тем стало известно о появлении коронавируса 2019-nCoV в Канаде. Речь идет о мужчине, находящемся на лечении в одной из больниц Торонто. Он прилетел в Канаду из китайского города Гуанчжоу. Туда он добрался самолетом из города Ухань, с которого началось распространение коронавируса. По оценке медиков, "риск для жителей остается низким", подчеркнул мэр Торонто Джон Тори.

My statement on the first presumptive confirmed case of coronavirus. pic.twitter.com/DDDenJw4jT