Число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в Индии превысило 4-миллионную отметку. В субботу, 5 сентября, министерство здравоохранения в Нью-Дели сообщило, что общее число случаев заражения в стране возросло до 4 023 179 человек. Этот показатель увеличился на 80 тысяч за последние два дня и на один миллион за минувшие две недели.

По общему числу заражений Индия занимает третью строчку в списке стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, после США (более 6 миллионов) и Бразилии (более 4 миллионов). Регионами с самыми высокими показателями инфицированных являются штат Махараштра на западе страны, а также южные штаты Андхра-Прадеш, Карнатака и Тамилнад.

Россия - на четвертом месте в мире

На четвертом месте в мире по числу заражений - Россия, где в общей сложности выявлено 1 020 310 случаев коронавируса. За минувшие сутки эта цифра возросла на 5205. От последствий заражения скончались почти 18 тысяч человек, за последние 24 часа - 110.

Между тем в Германии за прошедшие сутки выявлено 1378 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил Институт имени Роберта Коха. Общее число инфицированных увеличилось до 248 997. При этом от пневмонии COVID-19 скончались 9324 человека, за прошедшие сутки - 2.

Число инфицированных коронавирусом во всем мире, по данным группы волонтеров Worldometer, составляет 26,8 миллиона, скончавшихся - почти 880 тысяч.