За сутки на коронавирус COVID-19 было проверено 17 человек, два анализа дали положительный результат. Таким образом, число заболевших в Латвии достигло десяти. Все они побывали в Италии.
Представитель Центра контроля и профилактики заболеваний Илзе Арая подтвердила агентству LETA, что последние заболевшие — из той же туристической группы, что и семеро других заболевших.
Все больные лечатся амбулаторно, то есть дома и под надзором семейного врача. Детей среди них нет.
На текущий момент проверку на коронавирус прошел уже 291 латвиец.
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