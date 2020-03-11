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Подтверждено еще два случая заболевания коронавирусом. Заболевшие вернулись с лыжного курорта в Италии, сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний.
Koronaviruso tyrimas
Koronaviruso tyrimas
© AFP / Scanpix

За сутки на коронавирус COVID-19 было проверено 17 человек, два анализа дали положительный результат. Таким образом, число заболевших в Латвии достигло десяти. Все они побывали в Италии.

Представитель Центра контроля и профилактики заболеваний Илзе Арая подтвердила агентству LETA, что последние заболевшие — из той же туристической группы, что и семеро других заболевших.

Все больные лечатся амбулаторно, то есть дома и под надзором семейного врача. Детей среди них нет.

На текущий момент проверку на коронавирус прошел уже 291 латвиец.

rus.DELFI.lv
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