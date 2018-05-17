Только из-за вооруженных конфликтов новыми внутренне перемещенными лицами стали 11,8 млн человек - почти вдвое больше, чем в 2016 году, говорится в докладе неправительственной организации Центр наблюдения за процессами внутреннего перемещения (IDMC), обнародованном в среду, 16 мая, в Женеве.

Глава IDMC Александра Билак отметила, что это - самые высокие показатели за последнее десятилетие, и призвала мировое сообщество решительнее бороться против таких причин внутреннего перемещения, как войны и угнетение. Большинство людей были вынуждены спасаться от насилия в Сирии, Демократической республике Конго и Ираке.

На эти три государства приходится почти половина новых внутренне перемещенных лиц.

В целом, число внутренне перемещенных лиц во всем мире выросло до почти 40 млн человек. Согласно докладу, примерно 19 млн человек в 2017 году лишились крова из-за природных катастроф, большинство из них - в Китае, на Филиппинах, на Кубе и в США.

Только в результате трех ураганов "Харви", "Ирма" и "Мария" три миллиона человек были вынуждены временно покинуть родные места.