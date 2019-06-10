Количество соискателей убежища в Евросоюзе существенно выросло. С января по конец апреля около 206 500 человек впервые подали ходатайство о предоставлении им убежища на территории ЕС, пишут издания медиагруппы Funke в понедельник, 10 июня. Это на 15 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные получены на основе ежемесячных отчетов стран, входящих в Евросоюз.
Это может означать конец тенденции на сокращение количества соискателей убежища, наблюдаемой в течение нескольких лет, отмечают издания. Так, за весь 2018 год число мигрантов, ищущих убежище в Евросоюзе, снизилось на 11 процентов.
По меньшей мере четверть ходатайств подана гражданами стран, жителям которых не требуется виза для въезда в Шенгенскую зону. В частности, все больше беженцев прибывают на территорию ЕС из государств Латинской Америки и Балканского полуострова.
Больше всего заявлений о предоставлении убежища в ЕС в течение первых четырех месяцев 2019 года подали сирийцы — 20 392 ходатайства (на 8 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года). От граждан Венесуэлы, которая несколько месяцев охвачена политическим кризисом, поступило 14 257 заявлений (рост на 121 процент), а от жителей Афганистана — 14 042 (рост на 36 процентов).
В Гааге начались предварительные слушания по иску Украины о нарушении РФ морского права
Предварительное рассмотрение иска Украины к России о...
США и НАТО призвали стороны конфликта в Молдове к диалогу (1)
США выразили намерение и впредь поддерживать Молдову...
Токаев одержал ожидаемую победу на президентских выборах в Казахстане
Согласно официальным данным, Касым-Жомарта Токаева...
Казахстан после выборов: протесты и задержания продолжаются
В Алматы недовольные результатами прошедших накануне...
Конгрессмен США назвал цели проверки интернет-концернов Facebook и Google
Сбор личных данных вредит неприкосновенности частной...
TOP новостей
Брюссель напомнил Литве о больной теме: если ничто не изменится, грозит деградация (128)
Еврокомиссия (ЕК) призвала Литву принять более...
В Вильнюсе из дворов вывозят "бесхозные" автомобили (5)
Стоявшие во дворах многоквартирных домов бесхозные...
Женщина выполняет такую работу, на которую многие не согласились бы: молодежь не задерживается
Рамуне Пакштялене уже 13 лет работает крановщицей и...
Дискуссия в студии DELFI: Национальные меньшинства или национальные общины? (8)
Литовские эксперты и общественные деятели приняли...
За взятку в 350 евро врач из Мариямполе получил штраф в размере 18 000 евро (4)
7 июня Мариямпольский участковый суд назначил врачу из...