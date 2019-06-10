Количество соискателей убежища в Евросоюзе существенно выросло. С января по конец апреля около 206 500 человек впервые подали ходатайство о предоставлении им убежища на территории ЕС, пишут издания медиагруппы Funke в понедельник, 10 июня. Это на 15 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные получены на основе ежемесячных отчетов стран, входящих в Евросоюз.
Это может означать конец тенденции на сокращение количества соискателей убежища, наблюдаемой в течение нескольких лет, отмечают издания. Так, за весь 2018 год число мигрантов, ищущих убежище в Евросоюзе, снизилось на 11 процентов.
По меньшей мере четверть ходатайств подана гражданами стран, жителям которых не требуется виза для въезда в Шенгенскую зону. В частности, все больше беженцев прибывают на территорию ЕС из государств Латинской Америки и Балканского полуострова.
Больше всего заявлений о предоставлении убежища в ЕС в течение первых четырех месяцев 2019 года подали сирийцы — 20 392 ходатайства (на 8 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года). От граждан Венесуэлы, которая несколько месяцев охвачена политическим кризисом, поступило 14 257 заявлений (рост на 121 процент), а от жителей Афганистана — 14 042 (рост на 36 процентов).
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Число соискателей убежища в Евросоюзе выросло на 15 процентов
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