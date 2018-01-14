Число поздних переселенцев в Германии продолжает расти

На протяжении последних пяти лет число поздних переселенцев в Германии продолжает увеличиваться. Так, в 2017 году единственный в ФРГ лагерь приема поздних переселенцев во Фридланде зарегистрировал 7134 репатрианта из стран постсоветского пространства, сообщает в воскресенье, 14 января, dpa. Как заявил агентству директор учреждения Хайнрих Хёрншемайер (Heinrich Hörnschemeyer), в ФРГ прибыло примерно на 500 человек больше, чем в 2016 году.

По словам Хёрншемайера, большая часть нынешних переселенцев - это молодые семьи, чьи родственники уже проживают в Германии. Минимальное число этнических немцев прибыло в ФРГ в 2012 году - тогда было зарегистрировано 1800 репатриантов. С тех пор число поздних переселенцев неизменно увеличивалось.

Существенной причиной тому послужили изменения в законе, упростившие въезд в страну с целью воссоединения семей, отмечает агентство dpa. По мнению экспертов, число поздних переселенцев из стран постсоветского пространства в ближайшие годы продолжит увеличиваться.

В 2014 году на территории ФРГ проживали около 1,8 миллиона этнических немцев из стран постсоветского пространства. Максимальное число этнических немцев прибыло в Германию в 1990 году - 400 000 человек.