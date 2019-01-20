Ранее сообщалось о 14 пострадавших, четверо получили серьезные травмы и ожоги. Два человека погибли в результате инцидента.
По информации французской полиции, пожар вспыхнул в воскресенье около 04:30 по парижскому времени на двух этажах здания, где проживали около 60 сезонных работников, в том числе иностранных граждан. Некоторые в состоянии шока пытались выбраться из горящего здания самостоятельно, прыгая с балконов.
Прибывшие на место ЧП спасательные подразделения эвакуировали всех находящихся в здании. В тушении огня были задействованы более 70 пожарных. Причина пожара устанавливается. Сотрудники жандармерии и прокуратуры работают над выяснением обстоятельств произошедшего.
На месте инцидента также находятся представители местных властей. Мэрия Куршевеля открыла "горячую линию" в связи с инцидентом.
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