Число погибших в результате бойни в Керченском политехническом колледже увеличилось до 20 человек. Об этом заявил в четверг, 18 октября, заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев. "Погибших - 20 человек. Последний катафалк привез в морг тела не троих, а четверых человек. Нашли еще одного", - уточнил Мельгазиев.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва и стрельбы в колледже погибли 19 человек, включая самого злоумышленника. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что "всего пострадало 68 человек, из них 19 погибло, 6 человек получили амбулаторную помощь, остальные в стационарах". По словам Скворцовой, пять пострадавших находятся в коматозном состоянии, "они все перенесли операции. У них травматический и геморрагический шок, повреждены крупные сосуды, большая кровопотеря".
Власти города Керчи заявили, что все 20 погибших официально опознаны. Они отметили, что сейчас уточняется, сколько погибших были несовершеннолетними и сколько - сотрудниками колледжа.
Днем ранее учащийся колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу из помпового ружья в политехе, после чего покончил с собой. Первоначально было заведено уголовное дело по статье о теракте, но позднее его переквалифицировали на статью "убийство". В Крыму объявлен трехдневный траур. Глава аннексированного Россией украинского региона заявил, что злоумышленник, судя по всему, действовал один, были ли у него сообщники за пределами учебного заведения, выясняется.
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