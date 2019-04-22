По данным агентства, еще около 500 человек пострадали. Ранее сообщалось о 262 погибших и 452 пострадавших. Полиция задержала 24 подозреваемых к причастности к взрывам из числа жителей местной мусульманской общины.

Серия взрывов произошла в день католической Пасхи 21 апреля. Сначала стало известно о взрывах в трех отелях и двух церквях, больше всего жертв было в Коломбо, где, по информации местного издания Ada Derana, атаке подверглись 5-звездочные отели Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury и одна церковь. Еще несколько десятков человек погибли в церквях городов Баттикалоа и Негомбо. Седьмой взрыв прогремел в гостинице города Дехивала-Маунт-Лавиния (пригород Коломбо), восьмой - в жилом комплексе в пригороде Дематогода.

Еще одно взрывное устройство нашли неподалеку от главного международного аэропорта Шри-Ланки Бандаранаике. После этого власти усилили меры безопасности в воздушной гавани. Кроме того, в стране вводили комендантский час и блокировали работу мессенджеров.

Среди погибших как минимум 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, Японии, Нидерландов, США, Португалии, Китая и Турции. По предварительным данным, россиян среди погибших и пострадавших нет. Как сообщили телеканалу "360"в посольстве РФ на Шри-Ланке, один гражданин России находился 21 апреля в пятизвездочной гостинице Коломбо, где прогремел взрыв, но покинул отель за несколько часов до происшествия. Других россиян в зоне терактов не было.

В посольстве России рекомендовали избегать мест массового скопления людей на Шри-Ланке и воздержаться от посещения города Коломбо. "Несмотря на то что в курортной зоне терактов не произошло, советуем тщательно взвешивать решение о поездке в Шри-Ланку", - заявили в дипмиссии.

В стране объявлен комендантский час, временно заблокированы соцсети и мессенджеры, включая WhatsApp, Viber и Facebook. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил, что шокирован произошедшим, и призвал сохранять спокойствие.

Ответственность за взрывы пока никто на себя не брал, но министр обороны страны Руван Виевардене обвинил в теракте экстремистские группировки. "Мы думаем, что все виновные будут арестованы в ближайшее время. Они установлены", - цитирует министра BBC News. В частности, шриланкийские СМИ сообщают, что террорист, взорвавший себя в очереди к "шведскому столу" в отеле Cinnamon Grand в Коломбо, был зарегистрирован в этой гостинице как Мухаммед Аззам Мухаммед.

"Ведомости", ссылаясь на AFP, пишут, за несколько дней до взрывов глава полиции Шри-Ланки направил подчиненным служебную записку, в которой со ссылкой на зарубежные разведслужбы предупреждал о возможных атаках на крупнейшие католические церкви в Пасху со стороны смертников местной исламистской группировки National Thowheeth Jama'ath. Это движение в 2018 году совершило серию актов вандализма, разрушая буддистские статуи на Шри-Ланке.

Ранее власти страны говорили об опасности, связанной с возвращением на остров боевиков "Исламского государства"* после его разгрома в Сирии. Так, в январе 2019 года в одной из деревень был обнаружен тренировочный лагерь, где члены ИГ* готовились к терактам и планировали взорвать древние буддистские монументы в городе Анурадхапура. До сих пор атак, связанных с международными исламистскими группировками, на острове не было.

По переписи 2012 г. 70% населения Шри-Ланки - буддисты, 12,6% - индуисты, 9,7% - мусульмане и 7,6% - христиане. В 2018 году было зафиксировано 86 случаев притеснения христиан, с начала 2019 года - еще 26, пишет Reuters со ссылкой на местную христианскую НПО NCEASL. Но именно христиане играют интегрирующую социальную роль: католики есть и среди сингалов (74,8% населения), и среди тамилов (11,2%). Гражданская война между правительственными силами и движением "Тигры освобождения Тамил Илама" длилась 26 лет и закончилась в 2009 году.