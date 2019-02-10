Число погибших в результате обрушения дома в Стамбуле превысило 20 человек

Число погибших в результате обрушения многоэтажного жилого дома в Стамбуле увеличилось до 21 человека. Об этом глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил на пресс-конференции в субботу, 9 февраля. Еще 14 человек получили ранения, семеро пострадавших находятся в реанимации.
По словам министра, в момент обрушения в здании находилось 35 жильцов. Ранее власти заявили, что в доме проживали 43 человека. Неясно, остаются ли еще жильцы под завалами, однако поисковая операция продолжается, добавил Сойлу.
Турции предстоит извлечь из случившегося "большое количество уроков", отметил президент Реджеп Тайип Эрдоган, посетив место происшествия. По его словам, трагедия произошла из-за того, что "здание было возведено незаконно, просто ради заработка денег". Всем домам в окрестностях предстоит проверка. Позднее турецкий министр экологии и градостроительства Мурат Курум сообщил, что жителей десяти домов по соседству с обрушившимся эвакуировали.
Многоэтажный жилой дом в стамбульском районе Картал обрушился днем 6 февраля. Причина происшествия на данный момент неизвестна. Предварительное расследование указывает на использование некачественных строительных материалов, заявил Мурат Курум. По информации местных СМИ, три верхних этажа здания были построены в нарушение закона.
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