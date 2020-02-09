Число погибших в ходе беспорядков на юге Казахстана выросло до 10 человек

В Казахстане число погибших в результате массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области увеличилось до десяти человек, сообщил телеканал "Хабар 24" в воскресенье, 9 февраля. Ранее сообщалось о восьми погибших.

По информации телеканала, в центральную больницу Кордайского района доставлена большая часть пострадавших - 27 человек. "Многие из них получили огнестрельные ранения. Как сейчас себя чувствуют пострадавшие, к сожалению, медики пока не сообщают. Врачи находятся на обходе. Мы продолжаем следить за событиями", - говорится в сюжете.

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7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла массовая драка между дунганами и казахами. В результате массовых беспорядков, которые перекинулись в села Аукаты и Боланбатыр, за медицинской помощью обратились 137 человек. Сожжены или разрушены несколько десятков домов, машин и магазинов. Задержаны десятки людей. Правоохранительные органы ведут досудебное расследование по статьям "Убийство" и "Организация массовых беспорядков" УК Казахстана.

Президент обвиняет провокаторов и нерадивых чиновников

Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что массовые беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области произошли при попустительстве сотрудников государственных органов, которые будут наказаны. "Провокаторы устроили кровопролитие из-за халатности чиновников. Они будут наказаны. Государство оказывает помощь пострадавшим. Мир и гармония - это наше главное достояние, никто не имеет права их нарушать!", - написал Токаев в своем микроблоге в Twitter.

Бұл күндері азаматтарымыздан көптеген өтініштер келіп түсуде. Дүнген баласының бейнежазбасына назар аудардым. Жауап беремін: Менің міндетім - елімізде бейбітшілік пен келісімді қамтамасыз ету. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) February 9, 2020

Президент также сообщил, что получает много обращений от граждан. "Обратил внимание на видеообращение дунганского мальчика. Отвечаю: Моя задача - обеспечить мир и согласие в нашей стране", - написал Токаев.

Правозащитники требуют открытого расследования

Между тем правозащитники призывали открыто и тщательно расследовать случившееся, привлечь виновных к уголовной ответственности, а жертвам возместить материальный и моральный ущерб.

"Эти события требуют серьезного анализа со стороны всех органов власти, включая парламент РК, Совет безопасности РК, Генеральную прокуратуру РК, а также общественные структуры - Ассамблею народа Казахстана, Национальный совет доверия и другие. В созданную правительственную комиссию должны быть включены имеющие моральный авторитет общественные деятели, представители духовенства, деятели культуры", - подчеркивается в заявлении Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности, обнародованном 9 февраля.

В документе отмечается, что случившееся имеет не просто бытовые причины, а значительно более глубокие корни. "Нерешенность социальных проблем, безработица, социальное расслоение, отсутствие социальной справедливости, недоверие к органам власти и их неспособность оперативно и активно решать возникающие проблемы, изучать общественные настроения и предупреждать конфликты становятся питательной средой для агрессивного радикализма, насильственного экстремизма, включая откровенные провокации", - констатируется в заявлении.

В заявлении также сообщается, что на казахстанско-киргизской границе скопились несколько сот беженцев, в основном, женщин с детьми, которые, спасаясь от конфликта, переходят границу в Киргизию.