Число погибших при взрывах в Бейруте выросло до 78 человек

В результате двух мощных взрывов в порту Бейрута погибли 78 человек, сообщили утром в среду, 5 августа, местные власти, уточнив, что это неокончательные данные. Почти 4000 человек получили ранения.

По словам премьер-министра Ливана Хасана Диаба, сдетонировали 2750 тонн аммиачной селитры (нитрат аммония), используемой в качестве компонента взрывчатых веществ, которая в течение шести лет хранилась на складе без соблюдения мер предосторожности. Однако точная причина взрыва пока остается невыясненной.

Наиболее сильным был второй взрыв - после него в небо поднялся огромный оранжевый огненный шар, ударной волной были снесены портовые здания, перевернуты машины, лопнули стекла по всему городу.

Больницы Бейрута не справляются

Городские больницы, и так переполненные из-за эпидемии коронавируса, не справляются с многочисленными поступающими ранеными в результате взрыва. "Это катастрофа в прямом смысле слова", - заявил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан.

