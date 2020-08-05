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Переполненные из-за эпидемии коронавируса больницы Бейрута не справляются с поступающими ранеными в результате мощных взрывов в порту. По последним данным, погибли около 80 человек, ранения получили почти 4 тысячи.
Число погибших при взрывах в Бейруте выросло до 78 человек
© AFP / Scanpix

В результате двух мощных взрывов в порту Бейрута погибли 78 человек, сообщили утром в среду, 5 августа, местные власти, уточнив, что это неокончательные данные. Почти 4000 человек получили ранения.

По словам премьер-министра Ливана Хасана Диаба, сдетонировали 2750 тонн аммиачной селитры (нитрат аммония), используемой в качестве компонента взрывчатых веществ, которая в течение шести лет хранилась на складе без соблюдения мер предосторожности. Однако точная причина взрыва пока остается невыясненной.

Наиболее сильным был второй взрыв - после него в небо поднялся огромный оранжевый огненный шар, ударной волной были снесены портовые здания, перевернуты машины, лопнули стекла по всему городу.

Больницы Бейрута не справляются

Городские больницы, и так переполненные из-за эпидемии коронавируса, не справляются с многочисленными поступающими ранеными в результате взрыва. "Это катастрофа в прямом смысле слова", - заявил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан.

Footage of Beirut port in the direct aftermath of the explosion#Beirut #Lebanon pic.twitter.com/pvDrMk8AWI

— CNW (@ConflictsW) August 4, 2020

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Deutsche Welle
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