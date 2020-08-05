Число погибших при взрывах в Бейруте выросло до 78 человек

В результате двух мощных взрывов в порту Бейрута погибли 78 человек, сообщили утром в среду, 5 августа, местные власти, уточнив, что это неокончательные данные. Почти 4000 человек получили ранения.
По словам премьер-министра Ливана Хасана Диаба, сдетонировали 2750 тонн аммиачной селитры (нитрат аммония), используемой в качестве компонента взрывчатых веществ, которая в течение шести лет хранилась на складе без соблюдения мер предосторожности. Однако точная причина взрыва пока остается невыясненной.
Наиболее сильным был второй взрыв - после него в небо поднялся огромный оранжевый огненный шар, ударной волной были снесены портовые здания, перевернуты машины, лопнули стекла по всему городу.
Больницы Бейрута не справляются
Городские больницы, и так переполненные из-за эпидемии коронавируса, не справляются с многочисленными поступающими ранеными в результате взрыва. "Это катастрофа в прямом смысле слова", - заявил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан.
The massive explosion in Beirut's port blasted windows and doors of nearby buildings, as a giant mushroom cloud rose above. pic.twitter.com/LQE0p0Krol— DW News (@dwnews) August 4, 2020
BREAKING - #Lebanese health minister says more than 3,000 injured in #Bierut, #Lebanon explosion.
pic.twitter.com/btwPiDmIlo
— SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 4, 2020
Footage of Beirut port in the direct aftermath of the explosion#Beirut #Lebanon pic.twitter.com/pvDrMk8AWI
— CNW (@ConflictsW) August 4, 2020
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