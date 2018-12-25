Число погибших при цунами в Индонезии увеличилось до 429 человек

Власти Индонезии предупредили об опасности возникновения высоких волн во многих прибрежных районах страны, в том числе в Яванском и море Сулавеси. "Находящиеся в море суда, в том числе пассажирские, должны соблюдать особую осторожность, рекомендуется приостановить любую деятельность в прибрежных районах, поскольку высота волн будет достигать 4 метров", - указывается в сообщении представителя Агентства метеорологии, климата и геофизики Зайро Хэндравана. Данное предупреждение действует до 27 декабря.

Ранее руководитель ведомства Двикорита Карнавати предупредил об экстремально неблагоприятных погодных условиях в ближайшие дни в прибрежных районах Зондского пролива, разделяющего острова Ява и Суматра, где произошло цунами. Согласно прогнозам, ожидается порывистый ветер, обильные осадки.

В индонезийском Агентстве по противодействию природным катаклизмам заявили, что стране необходимо разработать новую систему раннего оповещения о цунами, так как система из сети буев не действует с 2012 года. Об этом пишет The Guardian.

"Действующая система раннего оповещения рассчитана исключительно на землетрясения. В Индонезии необходимо создать аналогичные системы для цунами, вызванных смещением пород и вулканическими извержениями", - написал в Twitter официальный представитель агентства по противодействию природным катаклизмам Сутопо Пурво Нугрохо. Неработоспособность системы буев он объяснил случаями вандализма, ограниченным бюджетом и техническими повреждениями.

Свою помощь в создании такой системы предложил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. "Готовы оказать содействие Джакарте в создании системы предупреждения о стихийных бедствиях. Пригласили посла Индонезии ознакомиться с возможностями российской орбитальной системы дистанционного зондирования Земли", - написал глава "Роскосмоса" в своем Twitter.

В свою очередь, Министерство иностранных дел России предупредило о повышенном риске эпидемий, нехватке продовольствия и питьевой воды на западном побережье острова Ява и на юге острова Суматра из-за удара цунами. Об этом сообщается на официальной странице ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter. Также в преддверии рождественских и новогодних праздников и ввиду угрозы совершения террористических актов Посольство России рекомендует проявлять повышенную бдительность и избегать мест массового скопления людей.

Цунами было зафиксировано в ночь на воскресенье в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау. Стихийное бедствие обрушилось в том числе на пляж, где выступала популярная местная группа Seventeen: судьба зрителей и музыкантов неизвестна.

"Сотни человек присутствовали на концерте в районе Пандегланг провинции Бантен на острове Ява, после чего они были поглощены сильными волнами", - цитирует газета The Jakarta Post свидетелей трагедии. По поступающей информации, на мероприятии, которое проходило в субботу вечером, присутствовали сотрудники одной из местных компаний, а также представители Министерства молодежи и спорта.

Первоначально индонезийское Агентство метеорологии, климата и геофизики предупредило об угрозе возникновения высоких волн в Зондском проливе, не объявляя при этом угрозу цунами. По данным агентства, волны не должны были превышать одного метра. При этом, по информации Агентства по предотвращению стихийных бедствий, высота волн в действительности достигала трех метров. Позднее в воскресенье власти страны предупредили о сохраняющейся угрозе цунами в прибрежных районах на островах Суматра и Ява. "Местным жителям рекомендовано не приближаться к прибрежным линиям.