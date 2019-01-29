В публикации подчеркивается, что смерть 35 человек "подтверждена". Отмечается, что они погибли в десяти штатах Венесуэлы. Наибольшее количество жертв, десять человек, в организации насчитали в центральном районе страны. Также сообщается, что восемь человек погибли в штате Боливар.
Венесуэльские власти не подтверждают информацию о погибших во время протестов.
Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал к новым митингам по всему миру.
Экономист: Трамп собирается реализовать то, о чем мечтал Сталин
"Трамп собирается реализовать то, о чем безуспешно...
Белый дом: Трамп не хочет нового шатдауна, но занимает твердую позицию в вопросе о стене (1)
Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп хочет...
Украинский депутат Кадырову: "Мне не за что извиняться перед Скабеевой" (13)
Внефракционный народный депутат Борислав Береза в...
Виталия Кличко госпитализировали в Австрии (1)
У мэра Киева Виталия Кличко случился рецидив старой...
Лидер "Океана Эльзи" Святослав Вакарчук не будет выдвигаться в президенты Украины
Украинский музыкант и общественный деятель Святослав...
TOP новостей
Глава Конфедерации бизнеса: можно создавать министерства, но люди - не дураки (36)
По мере приближения Brexit слышатся разговоры о том, что...
Президентская служба: в правительстве Сквернялиса отсутствие женщин неслучайно (14)
Неслучайно, что в правительстве Саулюса Сквернялиса в...
"Детские" деньги позволили создать карту семей: выделили семьи с самой сложной ситуацией
В начале 2018 года в Литве на детей стали платить деньги....
Эпидемия гриппа объявлена уже в 14 самоуправлениях Литвы (1)
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Литве продолжает...