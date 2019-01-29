В публикации подчеркивается, что смерть 35 человек "подтверждена". Отмечается, что они погибли в десяти штатах Венесуэлы. Наибольшее количество жертв, десять человек, в организации насчитали в центральном районе страны. Также сообщается, что восемь человек погибли в штате Боливар.

Венесуэльские власти не подтверждают информацию о погибших во время протестов.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал к новым митингам по всему миру.