В публикации подчеркивается, что смерть 35 человек "подтверждена". Отмечается, что они погибли в десяти штатах Венесуэлы. Наибольшее количество жертв, десять человек, в организации насчитали в центральном районе страны. Также сообщается, что восемь человек погибли в штате Боливар.
Венесуэльские власти не подтверждают информацию о погибших во время протестов.
Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал к новым митингам по всему миру.
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