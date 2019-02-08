Издание пишет, что в "течение нескольких недель" сотрудники правоохранительных служб представят британскому правительству доказательства причастности еще двух человек к отравлению Скрипалей. По версии газеты, идентифицированные полицией россияне прибыли в Великобританию по туристической визе и в настоящий момент находятся в России. Источник также отметил, что они якобы "путешествовали" отдельно от Александра Петрова и Руслана Боширова и их роль в предполагаемом отравлении была "гораздо меньше".

Ранее лондонская полиция сообщила о продолжении работы по установлению личности потенциальных подозреваемых в деле отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. До этого стало известно, что британские следователи отрабатывает версию о якобы имевшем место участии третьего человека — некоего "сотрудника российской военной разведки" под вымышленным именем Сергей Федотов.

По информации собеседника издания, тот должен был вылететь в Москву вместе с Александром Петровым и Русланом Бошировым, но в последний момент забрал свой багаж и остался в Великобритании. Как отмечает газета, третий подозреваемый мог якобы изменить свои планы вернуться в РФ после того, как узнал, что Скрипали выжили. При этом источник издания не исключает, что он продолжает находиться на территории королевства.

В свою очередь российское посольство в Лондоне назвало "вбросом" информацию о третьем участнике инцидента в Солсбери.

Происшествие в Солсбери

4 марта 2018 года в городе Солсбери в Великобритании были найдены без сознания экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские следователи пришли к выводу, что к их отравлению причастны приехавшие из России Руслан Боширов и Александр Петров. По версии Лондона, эти люди нанесли на ручку двери дома Скрипаля нервно-паралитическое боевое вещество семейства "Новичок". Следы "Новичка" были обнаружены в номере гостиницы, где останавливались Боширов и Петров.

Позже последние двое в интервью российскому телеканалу RT заявили, что к покушению на Скрипалей не причастны, а в Солсбери приезжали как "простые туристы", чтобы посмотреть на "знаменитый солсберецкий собор".

В Кремле также утверждали, что Боширов и Петров не имеют отношения к отечественным спецслужбам. Впоследствии журналисты Bellingcat и The Insider выяснили настоящие имена предполагаемых киллеров — подполковник, Герой России Анатолий Чепига и военный врач ГРУ Александр Мишкин.

В середине января в Евросоюзе согласовали санкции против "четырех офицеров ГРУ", включая Петрова и Боширова. 21 января сообщалось о введении санкций против руководителя ГРУ (Главного управления Генштаба ВС России), его заместителя и еще двоих сотрудников спецслужбы. Непосредственно Петров и Боширов также попали под санкции США в конце 2018 года.