Число новых заражений вирусом COVID-19 в Китае за сутки упало вчетверо

В Китае существенно сократилось число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки подтверждено 394 новых случая заражения, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР в четверг, 20 февраля. Днем ранее власти сообщали о 1749 новых больных. Спад обусловлен изменением метода диагностики инфекции, объяснили в комиссии. В целом в стране вирус обнаружен у 74576 человек.
Кроме того, за последний день в Китае еще 114 человек скончались от воспаления легких, вызываемого новым вирусом. Таким образом, с начала вспышки в стране погибли уже 2118 человек.
Скончались двое пожилых пассажиров лайнера Diamond Princess
Тем временем в Японии скончались два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, зараженных коронавирусом. Больные, мужчина и женщина, были старше 80 лет, заявило министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
Днем ранее первые 500 пассажиров, у которых не был выявлен вирус нового типа, начали покидать судно после окончания двухнедельного карантина. Однако несколько сотен пассажиров остаются на борту. Каждый, кто вступал в контакт с больными, должен провести в карантине еще 14 дней.
Ученые назвали вероятного промежуточного хозяина коронавируса
Вспышка легочного заболевания, вызываемого вирусом нового типа, была зафиксирована в китайском городе Ухане в провинции Хубэй в конце декабря 2019 года. Случаи заражения за пределами КНР были с тех пор выявлены более чем в 25 странах. Ряд государств, включая Германию и Россию, начали вывозить своих граждан из Китая и помещать эвакуированных в двухнедельный карантин.
Группа ученых в КНР сообщила, что вероятным промежуточным хозяином коронавируса является панголин. До этого высказывались мнения, что источником заражения могли стать змеи или летучие мыши.
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